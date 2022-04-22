З 21 квітня становище українських захисників Маріуполя набагато покращилося. Однак очікуються нові бої за місто.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

– З цього дня стан захисників у Маріуполі набагато покращився. Звісно там будуть бої, росіяни не дотримують свого слова. Щоб оточити та блокувати Азовсталь потрібно утричі більше військ, ніж штурмувати його. А вони ще й перекинули війська звідти, – зазначив він.

За словами Арестовича, частина російських військ з Маріуполя виведена, тому поле для маневру українських захисників розширилося.

Він наголосив, що окупанти не здатні взяти Азовсталь. Їм не вистачає військ на півночі, там де основний напрямок, тому вони перекидають війська з Маріуполя, бо сили закінчуються.

Радник голови ОП нагадав, що президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу оголосили, що РФ більше не штурмуватиме Маріуполь. А раніше вони стверджували про контроль над містом.

– Це було настільки безглуздо та необачно з їхнього боку. Вони зреагували на слова Володимира Зеленського про те, що Україна вийде з мирних перемовин, якщо доб’ють захисників Маріуполя. А вони цього дуже побоюються, – наголосив він.

Крім того, Арестович звернув увагу на те, що росіяни примусово вивезли до РФ близько 160 тис. дітей та більше пів мільйона українців. Він вважає, що вони роблять це, аби погіршити демографічний стан України.