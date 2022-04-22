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Факти / Україна

Українські фермери засіяли чверть запланованих площ – Висоцький

Маліновська Ангеліна
посівна в Україні

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі Єдиних новин заявив, що українські фермери вже засіяли 3 млн га з 12 млн га запланованих.

– Буквально сьогоднішня аналітика говорить, що українські фермери посіяли 3 млн га із запланованих 12 млн га. В порівнянні з тим, що було 10 днів тому, ситуація покращилась, зараз очікуємо 75% виконання плану посівних. Все-таки завдяки безстрашним рятувальникам ДСНС вдається дуже велику кількість полів розмінувати вчасно, це перш за все Сумщина, Чернігівщина. Для того, щоб там виконати посівні роботи, – каже заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Крім того, Висоцький зазначив, що найближчим часом буде зрозуміло, чи вдасться додати ще +5% до тих 75%, встигнувши розмінувати звільнені регіони.

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Також він додав, що Україна не зупинить експорт продовольчих товарів і все, що не потрібне для внутрішнього споживання, наша країна готова продавати.

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