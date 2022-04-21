Від початку масштабної війни Росії проти України у Попасній на Луганщині загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається понад 2,5 тисячі жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі російські окупанти контролюють майже половини міста і туди українська влада не має доступу.

Крім того, ворог продовжує примусово депортувати людей – з окупованої частини Попасної вивозять до Первомайська.

Вуличні бої у місті тривають без зупину. Люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю взагалі не мають можливості через постійні обстріли.

За словами Гайдая, у Попасній вже не знайти вцілілих будинків.

– Нині медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі. Досі у бомбосховищах залишається понад 2,5 тисячі мешканців, – розповів Сергій Гайдай.

Крім того, майже немає можливості провести евакуацію населення.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Попасна практично зруйнована російськими загарбниками, вуличні бої не зупиняються.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай