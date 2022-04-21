Від початку масштабної війни Росії проти України у Попасній на Луганщині загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається понад 2,5 тисячі жителів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, наразі російські окупанти контролюють майже половини міста і туди українська влада не має доступу.
Крім того, ворог продовжує примусово депортувати людей – з окупованої частини Попасної вивозять до Первомайська.
Вуличні бої у місті тривають без зупину. Люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю взагалі не мають можливості через постійні обстріли.
За словами Гайдая, у Попасній вже не знайти вцілілих будинків.
– Нині медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі. Досі у бомбосховищах залишається понад 2,5 тисячі мешканців, – розповів Сергій Гайдай.
Крім того, майже немає можливості провести евакуацію населення.
Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Попасна практично зруйнована російськими загарбниками, вуличні бої не зупиняються.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай