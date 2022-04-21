Вираховано приблизні координати місця, де затонув крейсер Москва

Рештки ракетного крейсера Москва знаходяться в орієнтовних координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глибині 50-60 метрів. Цей район вирахуваний Defense Express з посиланням на додаткову інформацію отриману з власних джерел.

Зокрема стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут.

Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер Москва перебуває на доволі помірній глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля. Якби він затонув на 30-40 км південніше, то навіть обстежити його на глибині 400-600 метрів було б у рази важчою задачею.

Фото: Defense Express