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Факти / Україна

Вирвалися з пекла: 79 маріупольців доїхали автобусами до Запоріжжя

Маліновська Ангеліна
Вирвалися з пекла: 79 маріупольців доїхали автобусами до Запоріжжя

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 79 маріупольців доїхали автобусами з Маріуполя до Запоріжжя.

– Це вперше з початку блокади Маріуполя російськими окупаційними військами вдалося організовано евакуювати місцевих мешканців і доставити їх у безпечне місце. Раніше росіяни щоразу зривали всі домовленості і виїхати з міста можна було тільки на приватному транспорті, – заявив Кириленко.

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Також він додав, що люди покинули Маріуполь чотирма автобусами і це значно менше, ніж було домовлено.

– Продовжуємо докладати зусилля, щоб усі маріупольці змогли виїхати на вільну територію України. Це одна з першочергових задач усього керівництва держави, – каже голова Донецької ОВА.

Зі свого боку голова Запорізької ОДА Олександр Старух підтвердив інформацію щодо прибуття людей з Маріуполя.

– Люди з Маріуполя приїхали. Вони вирвалися з пекла, інших слів немає, – заявив Старух.

Також він додав відео зі врятованими людьми.

Джерело: Павло Кириленко

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