Вирвалися з пекла: 79 маріупольців доїхали автобусами до Запоріжжя

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 79 маріупольців доїхали автобусами з Маріуполя до Запоріжжя.
– Це вперше з початку блокади Маріуполя російськими окупаційними військами вдалося організовано евакуювати місцевих мешканців і доставити їх у безпечне місце. Раніше росіяни щоразу зривали всі домовленості і виїхати з міста можна було тільки на приватному транспорті, – заявив Кириленко.
Також він додав, що люди покинули Маріуполь чотирма автобусами і це значно менше, ніж було домовлено.
– Продовжуємо докладати зусилля, щоб усі маріупольці змогли виїхати на вільну територію України. Це одна з першочергових задач усього керівництва держави, – каже голова Донецької ОВА.
Зі свого боку голова Запорізької ОДА Олександр Старух підтвердив інформацію щодо прибуття людей з Маріуполя.
– Люди з Маріуполя приїхали. Вони вирвалися з пекла, інших слів немає, – заявив Старух.
Також він додав відео зі врятованими людьми.
Джерело: Павло Кириленко