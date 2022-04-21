Столичне метро з 21 квітня відновлює роботу червоної гілки. Від сьогодні рух поїздів здійснюється до станції Лісова.

Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху на всіх лініях скоротили до 10-15 хвилин. Про це повідомляють у КМДА.

Як курсують поїзди:

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.

Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадочний вузол Хрещатик-Майдан Незалежності залишається зачиненим.

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Із 4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст. Зеленою гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.

Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.