Столичне метро з 21 квітня відновлює роботу червоної гілки. Від сьогодні рух поїздів здійснюється до станції Лісова.
Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху на всіх лініях скоротили до 10-15 хвилин. Про це повідомляють у КМДА.
Як курсують поїзди:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.
Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадочний вузол Хрещатик-Майдан Незалежності залишається зачиненим.
Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Із 4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст. Зеленою гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.
Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.