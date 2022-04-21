Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – CNN

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, ВПС України поповнили свій парк ще приблизно 20 діючими літаками через приплив запасних частин.

Хоча чиновник не уточнив, яка країна надала деталі для літаків, він заявив у середу, що США та інші країни працювали, щоб отримати деталі, необхідні для їхнього польоту.

Потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків, незважаючи на вторгнення Росії. За словами чиновника, зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому.