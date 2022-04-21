Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Світ

Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – CNN

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – CNN

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, ВПС України поповнили свій парк ще приблизно 20 діючими літаками через приплив запасних частин.

Хоча чиновник не уточнив, яка країна надала деталі для літаків, він заявив у середу, що США та інші країни працювали, щоб отримати деталі, необхідні для їхнього польоту.

Потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків, незважаючи на вторгнення Росії. За словами чиновника, зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому.

Читайте
Вираховано приблизні координати місця, де затонув крейсер Москва

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Pexels

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка