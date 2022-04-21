Зеленський попросив Португалію передати Україні ракети, танки та бронетранспортери

У четвер, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та парламенту Португалії з проханням про передачу Україні танків Леопард, бронетранспортерів та протикорабельних ракет Гарпун для того, щоб допомогти захистити українську державу від російської агресії.

– Коли ми звертаємось до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке завдало нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки Леопард, бронетранспортери, протикорабельні ракети Гарпун – це те, що ви маєте, і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави із проханням надати нам цю допомогу, – сказав Володимир Зеленський у відеозверненні від 21 квітня.

Президент також розповів про необхідність посилення тиску санкцій на Росію і принципового рішення європейських компаній вийти з ринку РФ.

Крім того, він наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Зеленський просить Португалію підтримати повноправне членство України у ЄС.