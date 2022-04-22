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Факти / Україна

5 млн примірників: Укрпошта готує випуск другої воєнної марки з кораблем

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
5 млн примірників: Укрпошта готує випуск другої воєнної марки з кораблем

Укрпошта анонсувала випуск другої української воєнної марки Корабель – Русскій воєнний корабль .. ВСЬО (англійською – Russian Warship … DONE).

Про це ввечері 22 квітня у своєму Telegram-каналі повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він зазначив, що перша воєнна марка України стала не лише символом країни, а й знайшла великий відгук у серцях українців.

5 млн примірників: Укрпошта готує випуск другої воєнної марки з кораблем / 3 фотографии

– Найближчими днями ми подумаємо, як врахувати недоліки під час запуску першої марки, та, не нехтуючи правилами безпеки, дамо приблизний графік запуску та продажу марок, – додав Ігор Смілянський.

Наразі відомо, що тираж нової марки складе 5 млн примірників, а конверта – 1 млн.

Надіслати конверт з маркою можна буде не лише Україною, а й за кордон – марка Русскій воєнний корабль .. ВСЬО матиме український та міжнародний номінал.

Зазначимо, що 22 квітня лише одна воєнна марка з кораблем допомогла зібрати чималу суму на Збройні сили України – на благодійному аукціоні від Prozorro.Продажі її продали за 5 млн грн.

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