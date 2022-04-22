Парамедик екстреної медичної допомоги Маріуполя Сергій Чорнобривець сам прийшов до лікарні в перший же день війни і відпрацював 22 доби поспіль, ставлячи життя пацієнтів важливіше за власне.

Про те, що довелося пережити Сергію в Маріуполі, який нещадно обстрілювали російський війська, він розповів журналістам одного з українських ЗМІ.

… Працювали в броніках і касках. Потрапляли під обстріли, на наших очах руйнувалися будинки. Отримували контузію, але все одно їхали рятувати життя.

Був у мене випадок, коли мене сильно переклинило. Приїжджає цивільна машина, виходить мужичок років 45, каже, що у нього в машині поранені. Відкриває машину, а там два пацана років по 16. Один знаходиться в свідомості, очі відкриті, дивиться на мене. Другий без свідомості, очі відкриті, а від ніг – клапті. Не просто ампутовані, а шматками висять.

Я розумів, що з такими травмами вже не живуть, тому що тут навіть джгута не накласти. Але я все одно почав його реанімувати. Я його реанімував і кричав, що потрібна допомога, щоб мені несли повітроводи.

Але до мене підійшов лікар і сказав, що з такими травмами не живуть, щоб я заспокоївся. Я кажу, що ні, я буду далі. Потім мене якось відтягли. Коли я вже прийшов до тями, подумав, що, якщо зациклюватися на тих, кого шкода, можна потім не врятувати тих, кого ще можна врятувати.

Була у нас ще дівчинка семи років. Привезли батьки. У неї осколкове поранення пройшло через грудину. Вона лежала на животі в машині, і ми бачили, як через цю дірку б’ється її серце. І вона при цьому була жива.

15 днів вона провела в реанімації. Потім вона нам намалювала малюнок, передала через тата. Коли привезли його, ми мало не розплакалися…

Сам Сергій родом з Дніпра. Після закінчення Бердянського медичного коледжу, поїхав до Маріуполя, де вступив до Донецького медичного університету. Де навчається досі. Правда, тепер ніхто не розуміє, коли хлопець зможе повноцінно повернутися до навчання.

Джерело: Заборона