На кордоні з Україною розміщуються батальйони радіоелектронної боротьби збройних сил Білорусі.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 квітня.

У штабі повідомили ситуацію по різних напрямках бойових дій:

Так, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби на кордоні України в Гомельської області. Поблизу населених пунктів Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил Білорусі. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території Білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ Російської Федерації продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

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На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Ворог намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, щоб покращити тактичне положення своїх підрозділів, втім успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Так, ворог штурмував місто Слов’янськ і зміг закріпитись в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Ворожі сили РФ здійснили посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території РФ окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Попри заяви російської сторони, ворог безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної окупанти намагаються штурмувати Новотошківське та просунутись вглиб населеного пункту Попасна, але успіху не мають. Ворог зміг закріпитись в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху теж не мали.

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі заводу Азовсталь.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають. Ворог перемістив підрозділи 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, щоб посилити свої угруповання. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається штурм з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій “Придністровсько-Молдавській Республіці” несе службу у повсякденному режимі. Водночас залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ