Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 22 квітня орієнтовно становлять близько 21 200 осіб особового складу.

Такі цифри озвучили у Генштабі Збройних сил України. Крім того, Росія вже втратила 838 танків і 2 162 бойові броньовані машини.

Інші бойові втрати РФ у війні проти України:

артилерійські системи – 397;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 138;

засоби ППО – 69;

літаки – 176;

гелікоптери – 153;

автомобільна техніка – 1 523;

кораблі/катери – 8;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 58-му добу. Росйські війська завдають ударів по українських містах, житлових районах та іншій інфраструктурі.

Так, вночі окупанти періодично обстрілювали Харків з артилерійських систем. У Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих, на щастя, немає.

У Луганській області зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Гірському.