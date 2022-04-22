Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 22 квітня орієнтовно становлять близько 21 200 осіб особового складу.
Такі цифри озвучили у Генштабі Збройних сил України. Крім того, Росія вже втратила 838 танків і 2 162 бойові броньовані машини.
Інші бойові втрати РФ у війні проти України:
- артилерійські системи – 397;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 138;
- засоби ППО – 69;
- літаки – 176;
- гелікоптери – 153;
- автомобільна техніка – 1 523;
- кораблі/катери – 8;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 58-му добу. Росйські війська завдають ударів по українських містах, житлових районах та іншій інфраструктурі.
Так, вночі окупанти періодично обстрілювали Харків з артилерійських систем. У Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих, на щастя, немає.
У Луганській області зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Гірському.