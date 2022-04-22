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Факти / Україна

Близько 21,2 тис. військових та майже 180 літаків: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 21,2 тис. військових та майже 180 літаків: оновлені втрати військ РФ

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 22 квітня орієнтовно становлять близько 21 200 осіб особового складу.

Такі цифри озвучили у Генштабі Збройних сил України. Крім того, Росія вже втратила 838 танків і 2 162 бойові броньовані машини.

Інші бойові втрати РФ у війні проти України:

  • артилерійські системи – 397;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 138;
  • засоби ППО – 69;
  • літаки – 176;
  • гелікоптери – 153;
  • автомобільна техніка – 1 523;
  • кораблі/катери – 8;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 58-му добу. Росйські війська завдають ударів по українських містах, житлових районах та іншій інфраструктурі.

Так, вночі окупанти періодично обстрілювали Харків з артилерійських систем. У Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих, на щастя, немає.

У Луганській області зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Гірському.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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