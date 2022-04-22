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Факти / Україна

Чувашія і Пензенська область: окупанти вивозять українців у віддалені райони РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Чувашія і Пензенська область: окупанти вивозять українців у віддалені райони РФ

Російські окупанти вивозять громадян України у віддалені райони Росії, зокрема у Чуваську Республіку – у райони неподалік Чебоксар.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Ми маємо дані від російських волонтерів і українців, яких вивезли. Наприклад, учора нам надійшов дзвінок про те, що за 30 км від міста Чебоксари знаходяться 1 тис. наших громадян, і вони дуже хочуть виїхати. Також у Офіса омбудсмена є інформація про те, що до санаторію Багряні вітрила, що розташований у селі Шомікове (Республіка Чувашія), були вивезені 1 тис. громадян з Маріуполя, – розповіла вона.

Також, за її словами, є табір у Леонідівці Пензенської області та у місті Тихвин Ленінградської області. А у Володимир привезли групу українських підлітків, 14 і 15 років, з Донецької і Луганської областей.

Людмила Денісова додала, що з тимчасово захоплених територій Донецької і Луганської областей ще 18 лютого Росія вивезла 90 тис. наших громадян.

За її словами, у селі Леонідівка (Пензенська область) наявні три табори, де перебувають саме ті люди, які були вивезені ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Фото: Depositphotos

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