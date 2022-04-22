Державне бюро розслідувань (ДБР) арештувало більш ніж 200 млн грн сумнівних активів, які належать екснардепу від Партії регіонів. Ця особа є наближеною до сім’ї колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Як зазначили в ДБР, колишній регіонал та оточення Януковича спільно “відмивали” доходи від оборудок на одному з концернів Донецької області. Згодом зловмисники легалізували кошти за кордоном.

З початком російської агресії проти України в 2014 році та створенням за підтримки РФ терористичної організації “ДНР” на окупованих територіях Донбасу екснардеп зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом. Він почав співпрацювати з окупантами та зареєстрував компанію в тимчасово окупованому місті Горлівка. Мером цього населеного пункту став його колишній охоронець.

За інформацією ДБР, зловмисники акумулювали на депозитних рахунках в українських банках 203,4 млн грн сумнівного походження.

– Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом та використовуватися для фінансування агресії, – наголосили у відомстві.

Співробітники ДБР виявили ці рахунки та ініціювали арешт активів.

Розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України).

У ДБР не озвучили прізвище колишнього регіонала.

За інформацією українських ЗМІ, ймовірно, йдеться про Миколу Янковського. Він був народним депутатом України III-VI скликань від фракцій Регіони України, Єдина Україна та Партія регіонів (у 1998-2006 роках). Крім того, Янковський був гендиректором, а згодом президентом концерну Стирол (розташований в окупованій Горлівці).

Як відомо, взимку цього року український суд обрав запобіжний захід начальнику охорони Віктора Януковича за підозрою в дезертирстві. Його заарештували заочно.

Самому ж Януковичу слідчі ДБР повідомили нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.