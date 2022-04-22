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Факти / Україна

ДБР арештувало понад 203 млн грн активів екснардепа, наближеного до Януковича

Юлія Соколова редакторка стрічки
ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) арештувало більш ніж 200 млн грн сумнівних активів, які належать екснардепу від Партії регіонів. Ця особа є наближеною до сім’ї колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Як зазначили в ДБР, колишній регіонал та оточення Януковича спільно “відмивали” доходи від оборудок на одному з концернів Донецької області. Згодом зловмисники легалізували кошти за кордоном.

З початком російської агресії проти України в 2014 році та створенням за підтримки РФ терористичної організації “ДНР” на окупованих територіях Донбасу екснардеп зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом. Він почав співпрацювати з окупантами та зареєстрував компанію в тимчасово окупованому місті Горлівка. Мером цього населеного пункту став його колишній охоронець.

За інформацією ДБР, зловмисники акумулювали на депозитних рахунках в українських банках 203,4 млн грн сумнівного походження.

– Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом та використовуватися для фінансування агресії, – наголосили у відомстві.

Співробітники ДБР виявили ці рахунки та ініціювали арешт активів.

Розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України).

У ДБР не озвучили прізвище колишнього регіонала.

За інформацією українських ЗМІ, ймовірно, йдеться про Миколу Янковського. Він був народним депутатом України III-VI скликань від фракцій Регіони України, Єдина Україна та Партія регіонів (у 1998-2006 роках). Крім того, Янковський був гендиректором, а згодом президентом концерну Стирол (розташований в окупованій Горлівці).

Як відомо, взимку цього року український суд обрав запобіжний захід начальнику охорони Віктора Януковича за підозрою в дезертирстві. Його заарештували заочно.

Самому ж Януковичу слідчі ДБР повідомили нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

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Джерела: ДБР, Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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