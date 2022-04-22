Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 22 квітня 2022. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів із Запоріжжя

11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 88/87 Козятин – Ковель

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.