Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що одна із розвідок давала максимум 21 день для повного захоплення нашої країни.

Про це Данілов сказав у інтерв’ю Українській правді.

За його словами, після можливого захоплення України війна мала б перейти в режим партизанської війни, адже військові розвідки вважали, що в українців не вистачить сил встояти проти другої армії світу.

– І коли ми намагалися їм довести, що це не зовсім так, вони були роздратовані, що ми не усвідомлюємо, що ми не розуміємо всіх цих проблем. І всі їхні розрахунки свідчили про те, що у нас спроможностей і можливостей не може бути, – розповів Данілов.

Він наголосив, що Україна мала і має таку зброю, про яку ніхто і не здогадувався – це воля і прагнення до свободи.

– І коли вони питали, що це за зброя, я їм казав, що це наша воля, воля нашого суспільства, воля нашого народу. Вона є однією з найпотужніших зброй. Це наша земля, нам нема куди з неї йти, – зазначив Олексій Данілов.

За даними іноземних розвідок, у Кремлі цілком серйозно вважали, що Україна втомилася від війни й військові деморалізовані. Що начебто українцям все це набридло.

Навіть якщо у 2014 році суспільство було розділене, то зараз це єдина країна, і єдиною країною ми залишимося.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала РФ, триває вже 58-му добу.

Станом на 22 квітня основні зусилля окупантів зосереджені на східному та південному напрямках.

Як наші Збройні сили протистоять російським загарбникам, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.