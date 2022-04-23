Максимум від початку війни: Нацбанк на 70% збільшив продажі валюти цього тижня

З 18 по 22 квітня Національний банк України знову значно більше продав валюти, ніж купив. Так, доларів продано на суму $546,7 млн, євро – на €201,9 млн. Це приблизно на 70% більше, ніж тижнем раніше, і є максимальною тижневою інтервенцією від початку війни.

За цей тиждень Нацбанк не купував долари та придбав лише €6 млн. Тоді, як у перші півтора тижня повномаштабної війни, яку 24 лютого розпочала Росія, “чиста” купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і €20 млн. Тоді заборону на купівлю валюти тільки було запроваджено, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте в наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав знижуватися, тоді як обсяги її продажу – збільшуватися. У результаті в другій половині березня “чистий” продаж становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня він знизився до $300-450 млн.

Деякі експерти, зокрема екс-заступник голови Нацбанку Олег Чурій, який курирував валютну політику, запропонували переглянути перелік критичного імпорту в бік значного його скорочення, оскільки сьогодні він покриває 89% товарного імпорту 2021 року.

Загалом від початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 779,8 млрд і €91,2 млн, а продав $5 млрд 398,3 млн і €1 млрд 377,6 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. На середину квітня, як зазначили в Нацбанку, вони знизилися до $27,4 млрд.

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Джерело: Нацбанк