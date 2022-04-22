Маляр розповіла, чи варто українцям готуватися до довгої війни

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українцям необхідно бути готовими до того, що у війні з Росією не буде “швидкої перемоги”.

– Це не буде швидка перемога, перед нами велика ціль – наша державність. А великі цілі не досягаються ані за три дні, ані за тиждень. Крім того, у нас нерівні сили, очевидно, що армія ворога перевершує нас за кількістю та озброєнням. Але ми маємо свої переваги, – заявила Маляр в ефірі Фактів ICTV у п’ятницю, 22 квітня.

Вона уточнила, що одна з основних переваг України полягає в тому, що Збройні Сили – це інтелектуальна армія. Заступниця голови Міноборони зазначила, що українські командувачі, а саме їхня тактика та стратегія, справді переважають над російськими підходами.

– Але ми потребуємо військової допомоги у сенсі озброєння, насамперед важкого. Тому великою мірою тривалість цієї війни залежатиме і від інтенсивності та якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку ЗСУ роблять все можливе та неможливе, щоб це все було якнайшвидше, але є об’єктивні обставини, які не тільки від нас залежать, – розповіла вона.