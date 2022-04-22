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Факти / Україна

Маляр розповіла, чи варто українцям готуватися до довгої війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Маляр розповіла, чи варто українцям готуватися до довгої війни

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українцям необхідно бути готовими до того, що у війні з Росією не буде “швидкої перемоги”.

– Це не буде швидка перемога, перед нами велика ціль – наша державність. А великі цілі не досягаються ані за три дні, ані за тиждень. Крім того, у нас нерівні сили, очевидно, що армія ворога перевершує нас за кількістю та озброєнням. Але ми маємо свої переваги, – заявила Маляр в ефірі Фактів ICTV у п’ятницю, 22 квітня.

Вона уточнила, що одна з основних переваг України полягає в тому, що Збройні Сили – це інтелектуальна армія. Заступниця голови Міноборони зазначила, що українські командувачі, а саме їхня тактика та стратегія, справді переважають над російськими підходами.

– Але ми потребуємо військової допомоги у сенсі озброєння, насамперед важкого. Тому великою мірою тривалість цієї війни залежатиме і від інтенсивності та якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку ЗСУ роблять все можливе та неможливе, щоб це все було якнайшвидше, але є об’єктивні обставини, які не тільки від нас залежать, – розповіла вона.

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