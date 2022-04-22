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Факти / Україна

На Херсонщині та Миколаївщині ситуація залишається напруженою – ОК Південь

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Знищена російська техніка_втрати техніки Росії

Ситуація у Херсонській та Миколаївський областях на півдні України залишається стабільно напруженою.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– Противник продовжує вишукувати способи просунутись на захід від зайнятих оборонних рубежів. Нашими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутись до адмінмежі з Миколаївською областю. В ході боїв противник зазнав втрат та відступив, – йдеться у повідомлення.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами протягом дня українські захисники уразили 15 цілей противника. Втрати ворога на південному оборонному рубежі цієї доби складають 51 російський солдат та 14 одиниць техніки.

– Загарбники лишилися без чергового танка Т-72, без ще однієї реактивної системи залпового вогню. Їх сили поменшало на дев’ять одиниць броньованої та три одиниці автомобільної техніки, – зазначили у командуванні.

В Чорному морі корабельне угруповання переформатовувалось та продовжувало проведення пошукових заходів навколо місця затоплення флагмана чорноморського флоту.

На Одещині нейтралізували центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів.

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Джерело: ОК Південь 

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