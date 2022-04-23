Жодна армія світу, зокрема й російська, не зможе безперервно наступати понад два тижні. Тому після наступу буде оперативна пауза, після чого можливий контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворогу, щоб захопити Донбас чи дістатись до Придністров’я, що межує з Одеською областю, треба мати угруповання до 200 тис. військових, чого наразі в армії РФ немає. Тому заяви російської сторони про подібні плани мають більше політичний характер, аніж реальні наміри.

Фахівець вважає, що наступ окупантів триватиме від 14 до 16 діб, бо, за його словами, жодна країна світу не може забезпечити безперервний темп наступу своїх військ.

– Десь з 19 квітня вони почали свої наступальні дії. А вже десь на 7-10 день ми будемо бачити перші результати: де вони зупиняться – там і буде результат наступальної операції, – сказав Олег Жданов.

За його словами, як російська, так і українська сторона будуть виснажені після цих інтенсивних боїв, тому обом буде необхідна оперативна пауза для перегрупування.

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Утім, військовий експерт зазначив, що ЗСУ за підтримки озброєнням від країн Заходу зможуть після цього планувати контрнаступальну операцію.

Олег Жданов запевнив, що не слід слухати російську сторону про бомбардування вантажів з військовою допомогою від Європи чи США, бо такі спроби залякати від РФ звучать від початку війни, але досі вдалих операцій здійснено не було. За його словами, конвої зі зброєю ретельно маскують, а російська техніка не має достатніх технічних сил, щоб відстежити замасковану техніку.