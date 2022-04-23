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Факти / Україна

НАТО постачає Україні запчастини для літаків, а США надають РСЗВ – Нуланд

Маліновська Ангеліна
НАТО постачає Україні запчастини для літаків, а США надають РСЗВ – Нуланд

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нулан заявила, що США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню, про які раніше просив Київ.

– Системи РСЗВ ми вже постачаємо. І не тільки ми стали це робити. Крім того, ми зараз працюємо з іншими союзниками з НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем, – сказала вона.

До цього про постачання РСЗВ не повідомлялося.

Щодо надання літаків Нуланд нагадала, що кілька держав НАТО почали постачати до України запасні частини, “які дозволяють вам підняти у повітря більше літаків”.

– І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, ніж тиждень тому, саме через те, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них. Отже, щоб бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ уже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію, – сказала вона.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони оцінили, скільки часу займе навчання ЗСУ щодо поводження з новою технікою.

Джерело: Європейська правда

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