Директор Департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради Світлана Штенда розповіла в Об’єднаному ефірі українських телеканалів, що їй довелося пережити в обложеному російськими військами Маріуполі.

За її словами, коли в місті почалася війна, людей з Сартани та інших “гарячих” мікрорайонів на лівому березі евакуювали ближче до центру. Їхня кількість зростала з кожним днем. На одній з локацій перебувало понад 4 тис. мирних жителів. У ці місця масового укриття привозили воду, їжу, матраци та теплі ковдри.

У березні посилилися обстріли і центрального району. Переживали, щоб у ці укриття не потрапили снаряди. З часом доступ до них став неможливим. Російські солдати не давали привезти воду і продукти в кінотеатр Савона, де ховалися діти.

– Коли я йшла на роботу, у мене в підвалі залишалися діти. Коли ти повертаєшся і обіймаєш їх, то плачеш. Добре, що там було погане світло. Не можна їм показувати сльози, – згадує Світлана.

Вона зізнається, що досі не розуміє, від чого ж “звільнили” їх російські окупанти. Від житла, побуту, родичів? Від усього, чого тільки було можна?

Тепер кожен маріуполець – вільний птах у полі, який бродить по всьому світу і не може знайти собі притулок, з болем констатувала жінка.