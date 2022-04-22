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Факти / Україна

Нічний обстріл Слов’янська: ворог, ймовірно, застосував касетні бомби

Юлія Соколова редакторка стрічки
Нічний обстріл Слов’янська: ворог, ймовірно, застосував касетні бомби

У ніч на п’ятницю, 22 квітня, російські війська обстріляли місто Слов’янськ (Донецька область). Ймовірно, загарбники використали касетні бомби.

Про це поінформував голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

– Ця ніч минула неспокійно. Місто зазнало обстрілів. Постраждало кілька районів міста. Збитки зараз встановлюються. Ймовірно, були використані касетні бомби, – зазначив він.

За словами Вадима Ляха, на щастя, обійшлося без жертв.

У зв’язку з обстрілами він закликав місцевих жителів евакуюватися.

Як відомо, касетні боєприпаси (касетні бомби) – це снаряди, які скидаються з повітря чи запускаються із землі. Такий боєприпас розривається у повітрі та випускає велику кількість дрібніших бомб, здатних покрити значну територію. Всі, хто перебуває в момент обстрілу на цій території, можуть загинути або зазнати поранень.

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За інформацією ГУ Національної поліції в Донецькій області, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли низку населених пунктів регіону: Маріуполь, Авдіївку, Лиман, Слов’янськ, Мар’їнку, Вугледар, Сіверськ, Світлодарськ, Велику Новосілку, Олександрівку, Зарічне, Очеретине, Дмитро-Дар’ївку, Східне, Новомихайлівку, Новобахмутівку, Новоселівку-3, Шнурки, Ямпіль, а також трасу Київ-Харків-Довжанське.

Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Обстріл на Донеччині
Нічний обстріл Слов’янська: ворог, ймовірно, застосував касетні бомби / 9 фотографий

Ворог обстрілював мирні міста і села з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, танків та артилерії. Внаслідок цього зазнали поранень четверо мирних жителів. Були зруйновані щонайменше 34 цивільні об’єкти: житлові будинки, школа, лікарні, птахофабрика, системи життєзабезпечення.

За фактом обстрілів відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Джерело: Вадим Лях, Поліція Донецької області

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Фото: УНІАН

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