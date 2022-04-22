У ніч на п’ятницю, 22 квітня, російські війська обстріляли місто Слов’янськ (Донецька область). Ймовірно, загарбники використали касетні бомби.

Про це поінформував голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

– Ця ніч минула неспокійно. Місто зазнало обстрілів. Постраждало кілька районів міста. Збитки зараз встановлюються. Ймовірно, були використані касетні бомби, – зазначив він.

За словами Вадима Ляха, на щастя, обійшлося без жертв.

У зв’язку з обстрілами він закликав місцевих жителів евакуюватися.

Як відомо, касетні боєприпаси (касетні бомби) – це снаряди, які скидаються з повітря чи запускаються із землі. Такий боєприпас розривається у повітрі та випускає велику кількість дрібніших бомб, здатних покрити значну територію. Всі, хто перебуває в момент обстрілу на цій території, можуть загинути або зазнати поранень.

За інформацією ГУ Національної поліції в Донецькій області, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли низку населених пунктів регіону: Маріуполь, Авдіївку, Лиман, Слов’янськ, Мар’їнку, Вугледар, Сіверськ, Світлодарськ, Велику Новосілку, Олександрівку, Зарічне, Очеретине, Дмитро-Дар’ївку, Східне, Новомихайлівку, Новобахмутівку, Новоселівку-3, Шнурки, Ямпіль, а також трасу Київ-Харків-Довжанське.

Нічний обстріл Слов’янська: ворог, ймовірно, застосував касетні бомби / 9 фотографий

Ворог обстрілював мирні міста і села з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, танків та артилерії. Внаслідок цього зазнали поранень четверо мирних жителів. Були зруйновані щонайменше 34 цивільні об’єкти: житлові будинки, школа, лікарні, птахофабрика, системи життєзабезпечення.

За фактом обстрілів відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Джерело: Вадим Лях, Поліція Донецької області