Офіс генпрокурора України розпочав розслідування обстрілу міста Слов’янськ касетними боєприпасами.

Слідство встановило, що 22 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили черговий обстріл міста Слов’янськ Донецької області.

Ворожі обстріли окупаційних сил РФ пошкодили будівлю загальноосвітньої школи та декілька житлових будинків міста.

За попередніми даними ОГПУ, російські окупанти використали тактичний ракетний комплекс Точка-У з касетною бойовою частиною. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, такі снаряди заборонені під час ведення війни.

У ОГПУ зазначили, що повна інформація щодо постраждалих та зруйнованої інфраструктури наразі встановлюється.

На місці працюють правоохоронці та представники ДСНС.

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Досудове розслідування здійснюється за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Це не вперше, коли російські військові використовували ракетний комплекс Точка-У. Російська пропаганда після атаки по залізничному вокзалу Краматорська та обстрілів центра Донецька регулярно відхрещувалась від участі в цьому Росії, кажучи, що, мовляв, збройні сили РФ не використовують Точку-У у своєму озброєнні, бо вони начебто були заміщені комплексами Іскандер.

Утім, російські державні телеканали неодноразово публікували фото відповідних ракетних комплексів зі спільних “навчань” з Білоруссю.

Крім того, Точки-У з маркуванням V (загарбники використовують цей символ для позначення та розпізнавання своєї техніки. – Ред.) були помічені на залізничних платформах при перекиданні в бік України.