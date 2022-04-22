В Україні нарахували 42 населених пункти, що впродовж доби потрапили під окупацію військ РФ. Усі вони розташовані в Донецькій області.

Про це повідомила помічниця керівника Офісу президента Олена Симоненко в ефірі інформаційного телемарафону.

– Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знов. У нас сьогодні більше ніж 3 500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії, – зазначила вона.

Симоненко також розповіла, що доставляти гуманітарну допомогу на окуповані території складно.

– Вдається забезпечувати окуповані регіони їжею дуже по-різному. Для Херсона це буквально кілька автівок, які роздають їжу по місту, щоб про це ніхто не знав. Якщо це Запорізька область, коли відкриваються гуманітарні коридори, інколи виникають питання, коли написано на пакеті “добрий день, ми з України” виникають ситуації, коли росіяни починають стріляти в людей, які везуть ці пакети, – каже вона.

Також помічниця керівника ОП додала, що Луганська область отримала сьогодні близько 200 тонн гуманітарної допомоги через залізницю Донецької області.

Станом на 19 квітня від російських загарбників в Україні звільнили 919 населених пунктів. У 29% деокупованих населених пунктах працюють органи місцевого самоврядування, а у 192 працюють гуманітарні штаби. Також в регіонах активно відновлюють системи критичної інфраструктури.