Спікер Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські агресори готують так звану мобілізацію у Херсонській та Запорізькій областях. Так, окупанти блокують виїзд із тимчасово захоплених ними територій чоловіків призовного віку.

Про це він розповів під час брифінгу у п’ятницю, 22 квітня.

– Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку, – заявив Мотузяник.

За його словами, також рашисти готують так званий референдум для приєднання до Росії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

– З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях, – пояснив Мотузяник.

Також він звернув увагу на те, що у Білгородській області Росії проводять масовий забір крові у населення для потреб російської армії.