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Факти / Україна

Рашисти не випускають чоловіків призовного віку із Херсонщини та Запорізької області

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Рашисти не випускають чоловіків призовного віку із Херсонщини та Запорізької області

Спікер Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські агресори готують так звану мобілізацію у Херсонській та Запорізькій областях. Так, окупанти блокують виїзд із тимчасово захоплених ними територій чоловіків призовного віку.

Про це він розповів під час брифінгу у п’ятницю, 22 квітня.

– Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації у Херсонській та Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку, – заявив Мотузяник.

За його словами, також рашисти готують так званий референдум для приєднання до Росії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

– З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях, – пояснив Мотузяник.

Також він звернув увагу на те, що у Білгородській області Росії проводять масовий забір крові у населення для потреб російської армії.

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Фото: Depositphotos

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