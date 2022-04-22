РФ проводить масовані обстріли сходу та використовує тактику терору на захопленій території

Спікер Міноборони Олександр Мотузяник оцінив як “дуже складну” ситуацію на сході України через масовані обстріли РФ і тактику терору, які використовуються рашистами.

– Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по житлових районах Харківщини, Луганщини, Донеччини та по об’єктах інфраструктури. Також окупанти використовують тактику терору проти українських громадян. Продовжуються вбивства, тортури, переслідування представників місцевого самоврядування та священнослужителів, захоплення під виглядом так званої націоналізації місцевих підприємств, блокування маршрутів евакуації та гуманітарної допомоги, – перерахував Мотузяник.

Він додав, що окупанти блокують усі гуманітарні вантажі з підконтрольної Україні території до окупованих або оточених населених пунктів.

Також, за його даними, РФ у повному обсязі використовує територію Білорусі для всіх видів розвідки.

Крім того, окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.