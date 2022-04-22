Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир’я з 21 по 24 квітня.

Про це у пізно ввечері 21 квітня у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть, – сказав президент.