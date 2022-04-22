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Факти / Україна

Росія відкинула пропозицію Великоднього перемир’я – Зеленський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир’я з 21 по 24 квітня.

Про це у пізно ввечері 21 квітня у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть, – сказав президент.

Новина доповнється…

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