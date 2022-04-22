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Факти / Україна

“Сучасні” крилаті ракети РФ оснащені електронікою 1960-х років – розвідка

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ракета

Російські крилаті ракети, які Москва позиціонує як такі, що “не мають аналогів”, виявилися не надто “сучасними”. Як з’ясували українські експерти, вони оснащені електронікою, розробленою ще в середині минулого століття.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про російські крилаті ракети типу Х-101, які виготовлялися з 1999 по 2013 роки.

– Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність, – наголосили в розвідці.

Як виявилося, електроніка цих “сучасних” ракет була розроблена ще в 60-х роках ХХ століття. До такого висновку дійшли українські експерти під час аналізу систем наведення та навігації російських крилатих ракет типу Х-55, їх модифікацій Х-555 та Х-101.

Виявилося, що начебто “сучасні” блоки наведення ракет були розроблені у 1960-1970 роках. Вони випускалися за часів СРСР Воронезьким заводом радіодеталей, Мінським заводом Інтеграл, а також іншими підприємствами.

Навігаційна ж система російських “новітніх” ракет була розроблена в 1977 році. Йдеться про систему ПГИ-2М, яку масово встановлювали на літаки типу Су-27 або МіГ-29 у радянський період.

У зв’язку з цим у розвідці нагадали, що більшість випущених по території України російських крилатих ракет Х-101 не уразили цілі.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що армія РФ готується розконсервувати та відправити на війну в Україну стару радянську військову техніку.

Крім того, за інформацією розвідки, основний виробник танків у РФ зупинив роботу через санкції. Йдеться про Уралвагонзавод, де виробляють танки Т-72.

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Через санкції у РФ припинив роботу завод з виробництва зенітних ракетних комплексів

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Повітряне командування Схід

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