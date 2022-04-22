Російські крилаті ракети, які Москва позиціонує як такі, що “не мають аналогів”, виявилися не надто “сучасними”. Як з’ясували українські експерти, вони оснащені електронікою, розробленою ще в середині минулого століття.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про російські крилаті ракети типу Х-101, які виготовлялися з 1999 по 2013 роки.

– Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність, – наголосили в розвідці.

Як виявилося, електроніка цих “сучасних” ракет була розроблена ще в 60-х роках ХХ століття. До такого висновку дійшли українські експерти під час аналізу систем наведення та навігації російських крилатих ракет типу Х-55, їх модифікацій Х-555 та Х-101.

Виявилося, що начебто “сучасні” блоки наведення ракет були розроблені у 1960-1970 роках. Вони випускалися за часів СРСР Воронезьким заводом радіодеталей, Мінським заводом Інтеграл, а також іншими підприємствами.

Навігаційна ж система російських “новітніх” ракет була розроблена в 1977 році. Йдеться про систему ПГИ-2М, яку масово встановлювали на літаки типу Су-27 або МіГ-29 у радянський період.

У зв’язку з цим у розвідці нагадали, що більшість випущених по території України російських крилатих ракет Х-101 не уразили цілі.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що армія РФ готується розконсервувати та відправити на війну в Україну стару радянську військову техніку.

Крім того, за інформацією розвідки, основний виробник танків у РФ зупинив роботу через санкції. Йдеться про Уралвагонзавод, де виробляють танки Т-72.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Повітряне командування Схід