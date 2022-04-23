У Херсоні чутно вибухи – ЗМІ

У Херсоні чутно вибухи. Таку інформацію публікують у ЗМІ, зокрема Суспільне Херсон. Поки що офіційної інформації, яка би підтверджувала це або спростовувала – немає.

Згідно з данними карти повітряних тривог в Україні, сигналу лиха у Херсонській області не було.

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Нагадаємо, що 22 квітня під час обстрілів російськими військовими села Нова Зоря на Херсонщині загинуло двоє людей, ще один отримав тяжкі поранення. Крім того, станом на 21 квітня, у Херсонській області російські військові на окупованих територіях організовують примусову мобілізацію населення на війну з Україною.