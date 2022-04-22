У Мелітополі українські партизани знищили вже близько 100 окупантів – мер

У Мелітополі місцеві жителі продовжують протистояти російським окупантам. У місті діють партизани, які знищують ворога.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він пояснив, що з партизанством місцевих жителів окупанти зіткнулися, коли росіяни почали блокувати мирні мітинги, стріляти по мирних громадянах та викрадати людей.

– За інформацією розвідки, підтверджено знищення 100 росіян. Окупанти намагаються знайти бодай когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь, – розповів Федоров.

Російські війська тимчасово окупували Мелітополь ще 1 березня. Через кілька днів після цього мер Мелітополя Іван Федоров потрапив до російського полону. Українській стороні вдалося його звільнити у межах обміну військовополоненими.

Днями Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі російські загарбники викрали українського військовослужбовця з лікарні одразу після операції. За його словами, в місті окупанти викрали близько 200 людей.