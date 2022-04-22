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Факти / Україна

У Мінекономіки розповіли, коли Україна планує стати повноцінним членом ЄС

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
саміт україна єс

Україна повинна повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році. Таку думку висловила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Водночас статус кандидата на вступ до ЄС наша країна може отримати раніше.

– Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи, – переконана вона.

На думку Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за два роки. Крім того, українська сторона наполягатиме на тому, щоб РФ заплатила за всі руйнування, які спричинила.

Зокрема, в Україні вже працюють над тим, щоб держави, які заморозили російські активи, також зняли імунітети, які ще їх захищають, і спрямовували кошти на відновлення нашої держави.

Україна вже заповнила та передала Єврокомісії першу частину опитувальника, необхідного для отримання статусу держави-кандидата на членство в Європейському Союзі. Нараз триває робота над другою.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії для членства в ЄС, а друга – стосується оцінки відповідності законодавства України правовим актам Євросоюзу.

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Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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