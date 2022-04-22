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Факти / Світ

У Міноборони оцінили, скільки часу займе навчання ЗСУ з новою технікою

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оцінила, скільки часу може знадобитися українським захисникам на навчання поводженню з новим озброєнням та військовою технікою, яку передали нам західні союзники.

Вона зазначила, що некоректною є заява про те, що Європа та США “не хотіли” допомагати Україні раніше.

– Просто допомога була іншою. Треба розуміти, що для того щоб перемогти саме російську армію в умовах і за тією динамікою військових дій, які зараз бачимо, потрібне найважче озброєння. Є ще один певний нюанс, що і ми, і вони використовуємо багато в чому й радянську зброю, запаси якої вже фактично вичерпані у світі. Це ще один важливий нюанс, – розповіла Маляр в ефірі Фактів ICTV у п’ятницю, 22 квітня.

Вона також зазначила, що залежно від того, яке озброєння передають союзники, потрібне певне навчання, яке займає час.

– Якщо говоримо, скажімо, про нові літаки, яких немає в Україні та управлінню якими не навчені наші пілоти, то треба розуміти, що кілька місяців може піти на це навчання, – повідомила Маляр.

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