Незабаром після вибухів у Миколаєві та області оголосили повітряну тривогу.

Міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наразі не коментували вибухи, окрім як розповсюдили повідомлення про сирену.

Інформація про місця завданих Росією ударів також невідома. Збройні сили України закликають не розповсюджувати інформацію про географію артилерійних, ракетних чи авіаударів у мережі, що може слугувати даними для корегування вогню для ворога.

Перед цим ввечері 22 квітня на території Херсонської області також повідомлялось про вибухи.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про активні бої на півдні України. За даними військових, окупаційні війська РФ можуть вдатися до штурму з метою вийти на кордони Херсонської області.

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