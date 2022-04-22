У нас є власні сценарії: Єрмак про плани РФ на другу фазу війни в Україні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував плани Росії захопити Донбас і Південь України під час другої фази війни.

Він нагадав, що чимало планів Кремля вже зруйнували українська армія та український народ.

– Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України, і хочу нагадати, що чимало планів Кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу. Це війна за свободу, і ми переможемо, – зауважив він.

22 квітня виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що Росія під час другої фази війни проти України планує повністю окупувати Донбас та Південь України.

Також у планах Кремля є забезпечення сухопутного коридору до Криму і вихід до Придністров’я.