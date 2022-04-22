Україна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця, оскільки російські загарбники націлені на знищення всіх об’єктів в Україні, які можуть бути економічною базою для життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Міністерському круглому столі на підтримку України у межах Весняних зустрічей 2022 року Світового банку та МВФ.

– Зараз нам потрібно до $7 млрд щомісяця , щоб компенсувати економічні втрати. І нам знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб потім усе це відновити. Я впевнений, що всі ви бачили ці розрахунки, – наголосив він.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що Росія руйнує економічний потенціал України: всі види інфраструктури зараз піддаються масованим ударам.

За його словами, тактика РФ полягає також у тому, щоб створити міграційну кризу. Безліч населених пунктів повністю зруйновано, унаслідок чого 12 млн людей змушені були залишити свої будинки.

Також він наголосив, що ВВП України цього року може впасти на 30-50%, а згідно з попереднім аналізом, прямі та непрямі втрати через війну вже складають $560 млрд.

– Якщо не зупинимо разом, то втрати будуть збільшені. У березні 60% підприємств повністю або частково припинили роботу. У квітні бюджет становитиме тільки 50% від звичайного, – заявив Шмигаль.

За його словами, бюджет вимагає щомісячної підтримки від $4 млрд до $5 млрд.