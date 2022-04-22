Кремль розпочав чергову фазу “зачисток” серед вищого командування російської армії та флоту через серію поразок на території України та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера Москва.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Причини усунень вищого військового командування РФ від посад ідентичні: невиконання поставлених Кремлем завдань, великі втрати особового складу, техніки та озброєння.

Під чергову фазу “зачисток” Кремля, зокрема, потрапили:

• Командувач Чорноморського флоту РФ, адмірал Ігор Осіпов. За інформацією української воєнної розвідки, він був усунутий з посади і зараз під арештом.

• Начальник штабу – перший заступник командувача цього флоту, віцеадмірал Сергій Пінчук, проти якого проводяться в РФ слідчі дії.

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• Командувач 6 загальновійськової армії західного військового округу РФ Владислав Єршов – через незадовільну підготовку до ведення бойових дій на території України, великі втрати особового складу армії РФ, озброєння та військової техніки. Його усунуто з посади.

• Командувач 1 танкової армії західного військового округу РФ, генерал-лейтенант Сергій Кисель. Його та одного із заступників також усунули з посад через поразки в Україні.

• Командувач 22 армійського корпусу південного військового округу РФ, генерал-майор Аркадій Марзоєв. Його усунули з посади через “незадовільне виконання поставлених завдань”.

– Репресії Кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова. Російська репресивна машина лише набирає обертів, – зазначили в розвідці.

За словами Скібіцького, зараз в РФ також відбувається активна “чистка” серед співробітників ФСБ.

Як відомо, удар по крейсеру Москва нанесли Збройні сили України двома ракетами Нептун. Удар призвів до детонування боєприпасів на російському судні, і воно зрештою затонуло.

Саме ракетний крейсер Москва брав участь в атаці на український острів Зміїний.

Згідно з міжнародними конвенціями, корабель переходить у власність тієї країни, в водах якої затонув. Саме тому крейсер тепер можна вважати власністю України.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Twitter OSINTtechnical