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Факти / Україна

У РФ проходить чергова фаза “зачисток” через провал в Україні та крейсер Москва – розвідка

Юлія Соколова редакторка стрічки
крейсер Москва

Кремль розпочав чергову фазу “зачисток” серед вищого командування російської армії та флоту через серію поразок на території України та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера Москва.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Причини усунень вищого військового командування РФ від посад ідентичні: невиконання поставлених Кремлем завдань, великі втрати особового складу, техніки та озброєння.

Під чергову фазу “зачисток” Кремля, зокрема, потрапили:

• Командувач Чорноморського флоту РФ, адмірал Ігор Осіпов. За інформацією української воєнної розвідки, він був усунутий з посади і зараз під арештом.

• Начальник штабу – перший заступник командувача цього флоту, віцеадмірал Сергій Пінчук, проти якого проводяться в РФ слідчі дії.

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• Командувач 6 загальновійськової армії західного військового округу РФ Владислав Єршов – через незадовільну підготовку до ведення бойових дій на території України, великі втрати особового складу армії РФ, озброєння та військової техніки. Його усунуто з посади.

• Командувач 1 танкової армії західного військового округу РФ, генерал-лейтенант Сергій Кисель. Його та одного із заступників також усунули з посад через поразки в Україні.

• Командувач 22 армійського корпусу південного військового округу РФ, генерал-майор Аркадій Марзоєв. Його усунули з посади через “незадовільне виконання поставлених завдань”.

– Репресії Кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова. Російська репресивна машина лише набирає обертів, – зазначили в розвідці.

За словами Скібіцького, зараз в РФ також відбувається активна “чистка” серед співробітників ФСБ.

Як відомо, удар по крейсеру Москва нанесли Збройні сили України двома ракетами Нептун. Удар призвів до детонування боєприпасів на російському судні, і воно зрештою затонуло.

Саме ракетний крейсер Москва брав участь в атаці на український острів Зміїний.

Згідно з міжнародними конвенціями, корабель переходить у власність тієї країни, в водах якої затонув. Саме тому крейсер тепер можна вважати власністю України.

Читайте
В ФСБ провели "чистку" серед офіцерів, які займалися розвідкою щодо України — Bellingcat

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Twitter OSINTtechnical

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