Вдалося звільнити голову ОТГ, взятого в полон РФ під час гумкоридора з Херсонщини

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що голову Нововоронцовської ОТГ (Херсонська область) Володимира Марчука вдалося звільнити із російського полону.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 22 квітня.

– Добу просидів у катівнях у орків. Вчора покидьки вкрали його як старшого колони у гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області, – нагадав Вілкул.

Він зазначив, що Марчук “трохи пом’ятий, але головне – живий”.

– Спасибі від щирого серця всім причетним, насамперед – Ірині Верещук, – додав він.

Нагадаємо, російські військові взяли Марчука у полон 21 квітня. Він був головним у колоні під час спроби евакуації мешканців смт Високопілля, сіл Миролюбівка та Нововознесенське Херсонської області.