Ви потураєте воєнним злочинам РФ: міністр оборони Резніков звернувся до Ради Безпеки ООН

Після повномасштабного вторгнення РФ Рада Безпеки ООН зробила недостатньо, виконуючи свою місію з підтримки миру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков. Він прямо заявив, що ООН потурає російським воєнним злочинам.

– У війні Росії проти України загинули також післявоєнні світовий лад та безпека. Росія скоїла все те, для попередження чого створювалися міжнародні безпекові інституції. Як може Рада Безпеки ООН, де Москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру? Про яку безпеку і співробітництво в Європі може йтися, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян? Ці організації не спрацювали.

Продовжуючи свою думку, Олексій Резніков навів приклад Ліги Націй – міжнародної організації, яку було створено після Першої світової війни у ролі так званого дипломатичного щита проти війни.

Водночас як інститут Ліга Націй жодним чином не змогла зупинити Другу світову війну, чим показала свою неефективність. Організацію було розпущено вже після війни, у 1946 році. Натомість було створено Організацію Об’єднаних Націй – ООН.

– Як Лігу Націй, їх має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних служити інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України, – підкреслив міністр.

Олексій Резніков вкотре нагадав, що напередодні війни на прохання української влади ввести превентивні санкції проти РФ Захід відповів відмовою.

– Відповідь Заходу на вторгнення була занадто повільною. Як заявив президент України Володимир Зеленський, глобальна відповідь на кризу такого штибу повинна бути негайною, протягом 24 годин, а не за тижні чи місяці. Кожен агресор повинен зіткнутися з невідворотним покаранням через механізм превентивних заходів, так званих відкладених санкцій, які затверджуються у мирний час та набувають чинності автоматично, – зауважив міністр.

Наприкінці свого звернення глава Міноборони також додав, що закриття неба над Україною залишається одним із ключових питань.

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Джерело: Олексій Резніков