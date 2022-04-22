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Факти / Україна

Є небезпека на маршрутах: гуманітарних коридорів 22 квітня не буде

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Є небезпека на маршрутах: гуманітарних коридорів 22 квітня не буде

В Україні 22 квітня не працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що проводити евакуацію 22 квітня неможливо через небезпеку на маршрутах.

– Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся! – закликала міністр.

Через постійні обстріли з боку РФ гуманітарні коридори також не працювали 17, 18 і 19 квітня. Особливо важкою залишається ситуація з евакуацією людей з Маріуполя.

Зокрема, Ірина Верещук вже не раз вимагала відкрити коридор з території комбінату Азовсталь, де, окрім українських військовослужбовців, перебувають сотні мирних громадян, серед яких жінки та діти.

Але Росія підриває роботу гуманітарних коридорів з блокадного Маріуполя. 21 квітня з міста вдалося виїхати лише 79 жителям.

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