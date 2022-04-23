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Факти / Україна

З цього приводу висловляться ЗСУ: Подоляк про заяву військового РФ щодо захоплення Донбасу та півдня України

Маліновська Ангеліна
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу України Михайло Подоляк відповів на заяву російського військового Міннекаєва про захоплення Донбасу та півдня України, зазначивши, що з цього приводу “висловляться ЗСУ”.

– Зненацька дехто замкомандувача військами ЦВО Росії Міннекаєв публічно заявив про те, що його країна завжди всім брехала, і що вона насправді хотіла тупо вкрасти частину території України. З виходом до Придністров’я, де, на думку цього тонкого знавця та поціновувача російської культури, теж “пригнічують російськомовне населення”. Захопити територію, знищивши при цьому якнайбільше українців. І зруйнувавши якнайбільше наших міст, – заявив Подоляк.

Він додав, що всі подібні експансіоністські плани та сценарії чудово відомі Україні.

– І наші ЗСУ виразно висловляться з цього приводу… Друге. Цей суб’єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських товаришів щодо скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян. Третє. Всю цю “армію Росії” разом з Росгвардією в якості офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами, – наголосив Подоляк.

Також він порадив “визволителям Придністров’я” вчитися правильно вимовляти слово “Україна”, адже “воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб’є всю криваву пиху”.

Джерело: Михайло Подоляк

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