У четвер, 21 квітня, президент Володимир Зеленський виступив на спеціальній сесії Світового банку за участю керівництва МВФ та сорока міністрів фінансів.

Він розповів про п’ять важливих кроків, які зараз необхідні Україні. Перший – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

– Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій. Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність, – зазначив глава держави.

Також Зеленський наголосив на тому, що кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

Крім цього, потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

Також сьогодні Володимир Зеленський звернувся до народу та парламенту Португалії за допомогою відеозв’яку.

Президент попросив передати нашим Україні танки Леопард, бронетранспортери та протикорабельні ракети Гарпун для того, щоб допомогти захистити державу від російської агресії.