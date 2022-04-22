ЗСУ знищили танк Т-72, ​​склад боєприпасів та БМП російських агресорів

Морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти спільно з воїнами Командування Сил спеціальних операцій ЗС України знищили за допомогою ПТРК Джавелін танк Т-72 та БМП російських агресорів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці СтратКом ЗСУ у Facebook у п’ятницю, 22 квітня.

– Проте цього їм було мало, і вони знищили ще й склад із боєприпасами. Українське сафарі продовжується, “мордор” втрачає техніку та людей. І поки російські військові злочинці на нашій землі, морпіхи й надалі знищуватимуть ворога та очищатимуть від рашистського зла нашу рідну землю. Вірте в Збройні Сили України! – сказано у повідомленні.