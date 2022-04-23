Арахамія пояснив, навіщо беруть у полон російських військових

Зараз важче стало брати російських військових у полон, а це означає, що маємо проблеми з поповненням обмінного фонду. Керівник української делегації на переговорах з РФ та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому так важливо не просто знищувати ворогів.

– Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін, – написав він у соцмережі.

За його словами, брати полонених справді стало важче, зважаючи на сучасні артилерійські бої на великих відстанях.

Останній обмін полоненими між Україною та російською стороною відбувся 21 квітня.

Вдалося повернути додому 19 людей, з яких 10 – військовослужбовці. Серед звільнених громадян є поранені.