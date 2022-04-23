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Факти / Україна

Близько 21,6 тис. осіб та понад 850 танків: оновлені втрати військ РФ в Україні

Юлія Соколова редакторка стрічки
Танк РФ

Протягом минулої доби російські війська втратили під час повномасштабної війни в Україні ще близько 400 осіб та 16 танків.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого до 23 квітня орієнтовно склали:

  • близько 21 600 особового складу (+400 за добу);
  • 854 танки (+16 за добу);
  • 2 205 бойових броньованих машин (+43 за добу);
  • 403 артилерійські системи (+6 за добу);
  • 143 РСЗВ – реактивні системи залпового вогню (+5 за добу);
  • 69 одиниць засобів ППО;
  • 177 літаків (+1 за добу);
  • 154 гелікоптери (+1 за добу);
  • 1 543 одиниці автомобільної техніки (+20 за добу);
  • 8 кораблів /катерів;
  •  76 цистерн з ПММ;
  • 182 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+10 за добу);
  • 27 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Як зазначили в Генеральному штабі, дані втрат ворога уточнюються.

За інформацією української розвідки, РФ завершує перегрупування своїх військ, перекидає їх з Білорусі на Схід України. Російські загарбники намагаються знайти вразливі місця української армії для широкомасштабного наступу.

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Станом на зараз ворог здійснює наступальні дії на Сході України, оскільки хоче встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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