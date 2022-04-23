Протягом минулої доби російські війська втратили під час повномасштабної війни в Україні ще близько 400 осіб та 16 танків.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого до 23 квітня орієнтовно склали:

близько 21 600 особового складу (+400 за добу);

854 танки (+16 за добу);

2 205 бойових броньованих машин (+43 за добу);

403 артилерійські системи (+6 за добу);

143 РСЗВ – реактивні системи залпового вогню (+5 за добу);

69 одиниць засобів ППО;

177 літаків (+1 за добу);

154 гелікоптери (+1 за добу);

1 543 одиниці автомобільної техніки (+20 за добу);

8 кораблів /катерів;

76 цистерн з ПММ;

182 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+10 за добу);

27 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Як зазначили в Генеральному штабі, дані втрат ворога уточнюються.

За інформацією української розвідки, РФ завершує перегрупування своїх військ, перекидає їх з Білорусі на Схід України. Російські загарбники намагаються знайти вразливі місця української армії для широкомасштабного наступу.

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Станом на зараз ворог здійснює наступальні дії на Сході України, оскільки хоче встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ