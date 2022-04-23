Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель підтримав звернення України до російського керівництва із закликом створити безпечні коридори з Маріуполя із гарантією припинення вогню для евакуації цивільного населення.

Відповідну заяву Жозеп Боррель зробив 22 квітня.

– ЄС підтримує заклик України до Кремля дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Гуманітарні коридори мають бути створені негайно з необхідними гарантіями припинення вогню з Азовсталі та інших районів міста в інші частини України. Необхідно забезпечити вільний та безпечний доступ для тих, хто надає гуманітарну допомогу, відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права, – йдеться у заяві глави європейської дипломатії.

Жозеп Боррель зазначив, що вже кілька тижнів світ є свідком жорстокого незаконного наступу Росії на Маріуполь, яке “привело до повномасштабної руйнації міста, включаючи звірства проти цивільного населення, збоченим приводом “звільнення” міста”.

Він нагадав, що через дії РФ тисячі жителів міста на Азові були депортовані до Росії або насильно переміщені до неконтрольованих урядом районів України.

– Незважаючи на криваву бійню, влаштовану Росією, у Маріуполі залишаються понад 100 тис. мирних жителів, у тому числі до тисячі людей, які, можливо, сховалися на сталеливарному заводі Азовсталь, який захищає збройні сили України, – сказав Високий представник ЄС.

Жозеп Боррель також наголосив на зусиллях України з пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільного населення, коли дії РФ викликали в нього жаль, оскільки російська сторона не відповідає взаємністю.

Джерело: ЄС