Міністр оборони України Олексій Резніков виступив з ініціативою про перейменування почесного звання Місто-герой на Місто Героїв.

Про деталі він поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Як зазначив очільник Міноборони, героїчними є не міста, а люди, які в них проживають.

Міністр уточнив, що поки що це лише ініціатива. Водночас Резніков висловив сподівання, що в майбутньому вона буде закріплена указами президента Володимира Зеленського.

– Дійсно, героїчними є не міста і не каміння. Героїчними є люди, які там проживають – і цивільні, і військові, медики, співробітники ДСНС, всі-всі… Я маю надію, що буде ухвалено рішення, і наступними указами президента буде якраз закріплюватися статус Місто Героїв, а не Місто-герой, як це було в радянські часи. Мені здається, це хороша ініціатива, – наголосив Резніков.

Вперше міністр озвучив цю ініціативу напередодні на своїй Facebook-сторінці за підсумками поїздки до населеного пункту Мощун (Київська область), зруйнованого обстрілами військ РФ.

Резніков зазначив, що російські загарбники за будь-яку ціну хотіли захопити Мощун, щоб вийти до Києва. І лише завдяки українським воїнам та мужнім мешканцям села ворог зазнав поразки.

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– Я хотів би зробити дуже важливий акцент: найголовніші для нас – наші люди. І військові, і цивільні! Тому сьогодні ми змінимо деякі парадигми і замість застарілого Місто-герой, я б дуже хотів, аби всі говорили Місто Героїв. Бо саме люди є найціннішим скарбом сучасної європейської України! – наголосив Резніков у своєму Facebook-дописі.

Варто зазначити, що від початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой низці українських населених пунктів: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.

Джерело: Олексій Резніков