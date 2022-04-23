Карта бойових дій на 23.04.2022 – ситуація на фронті

На 59-ту добу повномасштабної війни в Україні РФ наступає, щоб встановити повний контроль над Донбасом та створити сухопутний шлях до окупованого Криму.

Карта бойових дій в Україні на 23.04.2022

Нині найбільш активний ворог на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування та не припиняють ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках посилюють українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях підрозділи Збройних сил Білорусі.

На Сумському напрямку із Глушково задля уточнення положення українських військ вилітав ворожий безпілотник.

Із цих напрямків, за даними Генерального штабу Збройних сил України, є загроза ракетно-авіаційних ударів.

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Також на українсько-російському кордоні можливі провокації російських військових.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках армія РФ обстрілює позиції ЗСУ, щоб просунутися в бік Миколаєва, однак зазнає значних втрат у техніці.

У Скадовську ж ворог, щоб наростити системи протиповітряної оборони, розгорнув батарею С-300ВМ.

На Слобожанському напрямку угруповання російських військ частково блокують Харків та обстрілюють його із ствольної та реактивної артилерії.

На Донецькому напрямку ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема в напрямку Новотошківського, та штурмує в районах Рубіжного, Попасної й Мар’їнки.

Основні зусилля ворог зосереджує на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, а також інтенсивним вогнем намагається витіснити українські війська задля наступу на Слов’янськ.

На Маріупольському напрямку РФ блокує підрозділи ЗСУ в районі заводу Азовсталь та завдає авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації.

Щоб посилити угруповання на Запорізькому напрямку, Росія перемістила батальйонну тактичну групу зі складу 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Крім того, за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, у район Новобахмутівки перекинуто 200 представників передової групи підрозділу приватної військової кампанії Вагнер.

Корабельні угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів і далі ізолюють район бойових дій та ведуть розвідку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW