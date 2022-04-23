За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.
Читайте:
- Ситуація на фронті на 23.04.2022
- Під Ізюмом зазнав втрат підрозділ РФ, що брав участь у Бучанській різанині
Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн
Умовні позначення на карті:
- Червоні ділянки – захоплені російськими військами.
- Зелені ділянки – території, звідки вибито російські війська.
У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.
Читайте: Карта повітряних тривог в Україні в режимі онлайн
Інтерактивна карта бойових дій в Україні
Умовні позначення на карті:
Червоні крапки – останні події
Сірі крапки – більш ранні
Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.
Крапки – наземні операції
Іконка – повітряні удари
Карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну
Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.