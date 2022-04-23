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Факти / Україна

Майже 100 знищено: скільки закладів освіти в Україні постраждало через обстріли РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Обстріляна школа

Від початку повномасштабної війни в Україні російські війська пошкодили або зруйнували 1 138 навчальних закладів на території нашої держави.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту, створеного Міністерством освіти і науки України. На цьому ресурсі зібрано інформацію про кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Згідно з даними Міносвіти, станом на сьогодні 1039 закладів освіти в Україні пошкоджено, а 99 – зруйновано повністю.

– 1 138 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 99 з них зруйновано повністю. Агресор стверджує, що наносить удари виключно по військових об’єктах нашої країни. Міносвіти зібрало численні факти та аргументи, які спростовують це твердження: російські війська руйнують школи та університети, дитсадки і дитячі будинки, – наголошується в повідомленні на сайті.

Згідно з інтерактивною мапою, найбільше навчальних закладів зруйновано в Харківській області – 50.

У Житомирській області ворог зруйнував 1 заклад освіти, в Київській – 3, Миколаївській – 7, Херсонській – 4, Запорізькій – 18, Чернігівській – 10, Сумській – 1, Донецькій – 1, Луганській області – 4.

Як поінформував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, попри повномасштабну війну, освітній процес триває у 12 тис. українських шкіл (тобто майже в 90% від загальної кількості).

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При цьому 81 тис. школярів, які вимушено залишили свої домівки, продовжують навчатися в інших регіонах України. Діти, які зараз перебувають за кордоном, можуть продовжувати навчання онлайн або зі своїми вчителями.

Крім того, в Україні продовжують працювати 2,5 тис. дитсадків, співробітники яких використовують елементи дистанційного навчання.

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Джерело: Saveschools.in.ua, Міністерство освіти і науки

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Фото: УНІАН

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